Мальчишник в Паттайе
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Мальчишник в Паттайе

Мальчишник в Паттайе (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Pattaya
Комедии92 мин18+

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Сюжет

Хорошие парни попадают в рай, плохие парни попадают в Паттайю. Трое абсолютно безбашенных друзей — фанат Вина Дизеля, закомплексованный богач и боец-лилипут — решаются на отчаянное путешествие в курортную Паттайю. Хотели чего-то нового — получили. Причeм, по полной!

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник в Паттайе»

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