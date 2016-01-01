Мальчишник в Паттайе (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Pattaya
Комедии92 мин18+
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Сюжет
Хорошие парни попадают в рай, плохие парни попадают в Паттайю. Трое абсолютно безбашенных друзей — фанат Вина Дизеля, закомплексованный богач и боец-лилипут — решаются на отчаянное путешествие в курортную Паттайю. Хотели чего-то нового — получили. Причeм, по полной!
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ФГРежиссёр
Франк
Гастамбид
- ФГАктёр
Франк
Гастамбид
- МБАктёр
Малик
Бенталья
- АТАктёр
Ануар
Тубали
- РБАктёр
Рамзи
Бедиа
- Актёр
Гад
Эльмалех
- Актриса
Сабрина
Уазани
- СДАктриса
Сисси
Дюпарк
- СБАктёр
Саид
Богота
- АРАктёр
Акарадет
Родвинит
- ДБАктриса
Дельфин
Бариль
- ФГСценарист
Франк
Гастамбид
- СКСценарист
Стефан
Казанджян
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АДХудожник
Артур
Делю
- ЛГМонтажёр
Лор
Гердетт
- РШОператор
Рено
Шассен