Мальчишник в Паттайе (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Хорошие парни попадают в рай, плохие парни попадают в Паттайю. Трое абсолютно безбашенных друзей — фанат Вина Дизеля, закомплексованный богач и боец-лилипут — решаются на отчаянное путешествие в курортную Паттайю. Хотели чего-то нового — получили. Причeм, по полной!



Мальчишник в Паттайе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.