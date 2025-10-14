Мафия! (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Jane Austen's Mafia!
Комедия, Криминал12+
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О фильме
Главный герой Дон Винченцо Кортино - глава удивительно неорганизованной преступной группировки. В результате мафиозных разборок на крестного отца совершается коварное покушение - в него стреляют 47 раз, и это заставляет Дона Кортино задуматься о смысле жизни.
Патриарху криминального мира нужен достойный преемник, который сможет окончательно дезорганизовать преступность в стране. У синьора Винченцо два сына: один - отважный герой войны, другой - законченный психопат и наркоман. Кого же выберет мудрый Дон?...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДАРежиссёр
Джим
Абрахамс
- Актёр
Джей
Мор
- ЛБАктёр
Ллойд
Бриджес
- ОДАктриса
Олимпия
Дукакис
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- ПГАктриса
Памела
Гидли
- ТЛАктёр
Тони
Ло Бьянко
- ДВАктёр
Джо
Витерелли
- ДФАктёр
Джейсон
Фукс
- БХАктёр
Блейк
Хэммонд
- ФСАктёр
Филип
Суриано
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- Актриса
Марисоль
Николс
- КЭАктриса
Кэрол
Энн Сьюзи
- ГСАктёр
Грегори
Сьерра
- ВЛАктриса
Вера
Локвуд
- МЧАктёр
Мартин
Чарльз Уорнер
- ДДАктёр
Джейсон
Дэвис
- ТКАктёр
Т.Дж.
Канната
- Актёр
Луис
Мэндилор
- ДСАктриса
Джорджия
Саймон
- ДДАктёр
Джои
Денте
- СЭАктёр
Сет
Эдкинс
- СААктёр
Себастьян
Аза
- АКАктёр
Андреас
Кацулас
- ДРАктёр
Джозеф
Р. Сикари
- АКАктриса
Аллисон
Колл
- ММАктриса
Моника
Микала
- ЭДАктёр
Энтони
Джесси Круз
- ДКАктёр
Джеймс
Коста
- МГАктёр
Марк
Голдштейн
- СЛАктёр
Стефан
Лысенко
- СМАктриса
София
Милош
- ЭКАктёр
Энтони
Кривелло
- СКАктёр
Саверио
Карубия
- БЛАктёр
Билл
Ливингстон
- ДЭАктёр
Джералд
Эмерик
- ФКАктёр
Фрэнк
Комо
- РААктёр
Ричард
Абрахам
- ФБАктёр
Фрэнк
Бирни
- ДБАктёр
Дон
Бовингло
- ГХАктёр
Генри
Харрис
- КЛАктриса
Карен
Ли Хопкинс
- ДКАктёр
Дэниэл
Клейн
- ПХАктриса
Пэт
Харви
- ДХАктёр
Джерри
Халева
- МОАктёр
Мистер
Ох
- ДАСценарист
Джим
Абрахамс
- ГНСценарист
Грег
Норберг
- ММСценарист
Майкл
МакМэнус
- Продюсер
Питер
Абрамс
- ДАПродюсер
Джек
А. Бернштейн
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- ТСМонтажёр
Терри
Стоукс
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл