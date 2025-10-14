Мафия! (фильм, 1998) смотреть онлайн

Главный герой Дон Винченцо Кортино - глава удивительно неорганизованной преступной группировки. В результате мафиозных разборок на крестного отца совершается коварное покушение - в него стреляют 47 раз, и это заставляет Дона Кортино задуматься о смысле жизни.

Патриарху криминального мира нужен достойный преемник, который сможет окончательно дезорганизовать преступность в стране. У синьора Винченцо два сына: один - отважный герой войны, другой - законченный психопат и наркоман. Кого же выберет мудрый Дон?...

