Мафия!
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Мафия!

Мафия! (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Jane Austen's Mafia!
Комедия, Криминал12+

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О фильме

Главный герой Дон Винченцо Кортино - глава удивительно неорганизованной преступной группировки. В результате мафиозных разборок на крестного отца совершается коварное покушение - в него стреляют 47 раз, и это заставляет Дона Кортино задуматься о смысле жизни.
Патриарху криминального мира нужен достойный преемник, который сможет окончательно дезорганизовать преступность в стране. У синьора Винченцо два сына: один - отважный герой войны, другой - законченный психопат и наркоман. Кого же выберет мудрый Дон?...

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мафия!»