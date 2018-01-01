Wink
Любознательный Джордж: Дикие приключения на Западе
Актёры и съёмочная группа фильма «Любознательный Джордж: Дикие приключения на Западе»

Актёры

Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрCurious George
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрTed / Conductor
Эйприл Стюарт

April Stewart
АктрисаGinny
Фил Моррис

Phil Morris
АктёрFrank Stetson
Эдриенн Барбо

Adrienne Barbeau
АктрисаGinny's Mom
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрBilly / Frick / Frack / Ricochet / Prairie Dog / Sadie / Spittoon

Сценаристы

Шерри Стоунер

Sherri Stoner
Сценарист

Продюсеры

Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер
Рон Ховард

Ron Howard
Продюсер

Монтажёры

Люк Гайдиси

Luke Guidici
Монтажёр