Любознательный Джордж: Дикие приключения на Западе (фильм, 2020) смотреть онлайн

Любознательный Джордж: Дикие приключения на Западе
Любознательный Джордж: Дикие приключения на Западе
6.82020, Curious George: Go West, Go Wild
Мультфильм82 мин0+

В какие только приключения не попадала легендарная любопытная обезьянка из книг и мультфильмов. Джордж работал в больнице, совершал героические поступки, осваивал летательные аппараты. На этот раз герой вместе со своим лучшим другом Тедом отправится на родину ковбоев. Друзья должны присмотреть за домом и животными, пока хозяйка в отъезде. Смогут ли городские парни справиться с фермерским хозяйством?

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.3 IMDb