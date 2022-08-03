6.82020, Curious George: Go West, Go Wild
Мультфильм82 мин0+
Любознательный Джордж: Дикие приключения на Западе (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
В какие только приключения не попадала легендарная любопытная обезьянка из книг и мультфильмов. Джордж работал в больнице, совершал героические поступки, осваивал летательные аппараты. На этот раз герой вместе со своим лучшим другом Тедом отправится на родину ковбоев. Друзья должны присмотреть за домом и животными, пока хозяйка в отъезде. Смогут ли городские парни справиться с фермерским хозяйством?
