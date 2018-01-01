Любовник моей жены (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Amoureux de ma femme
Драмы, Комедии82 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Истинно французская комедия с Жераром Депардье и Даниелем Отоем, который выступил и режиссером картины. Патрик приглашает старого друга Даниеля и его жену встретиться парами, чтобы познакомить приятелей со своей новой девушкой. Верный супруге Даниель моментально влюбляется в юную красотку.
Любовник моей жены смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДОРежиссёр
Даниель
Отой
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- СКАктриса
Сандрин
Киберлен
- АУАктриса
Адриана
Угарте
- Актёр
Жерар
Депардье
- ККАктриса
Кристина
Кревиллен
- ЖПАктёр
Жофрей
Платель
- БОАктриса
Бриджитт
Обри
- СБАктриса
Соня
Бонни Эбумбу
- МЛАктриса
Моника
Ледесма
- ЭЧАктриса
Эва
Чико
- ФЗСценарист
Флориан
Зеллер
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ОБПродюсер
Оливье
Бронкар
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ШБХудожница
Шарлотта
Бетеллоль
- ЖРОператор
Жан-Франсуа
Робен
- ТДКомпозитор
Тома
Дютрон