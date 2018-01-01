Любовник моей жены
Wink
Фильмы
Любовник моей жены

Любовник моей жены (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Amoureux de ma femme
Драмы, Комедии82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Истинно французская комедия с Жераром Депардье и Даниелем Отоем, который выступил и режиссером картины. Патрик приглашает старого друга Даниеля и его жену встретиться парами, чтобы познакомить приятелей со своей новой девушкой. Верный супруге Даниель моментально влюбляется в юную красотку.

Любовник моей жены смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовник моей жены»

Всё