Любовник моей жены (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Истинно французская комедия с Жераром Депардье и Даниелем Отоем, который выступил и режиссером картины. Патрик приглашает старого друга Даниеля и его жену встретиться парами, чтобы познакомить приятелей со своей новой девушкой. Верный супруге Даниель моментально влюбляется в юную красотку.



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