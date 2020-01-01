Любовь не купишь за деньги (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая сказка о миллионере, который потерял состояние, но нашел любовь всей своей жизни. Мультимиллионера Стэна волнуют только женщины, выпивка и азартные игры. Он живет в пятизвездочном отеле, сотрудники которого выполняют любые его прихоти. Но люди его любят за щедрость и готовность прийти на помощь в любой момент. К сожалению, он становится жертвой аферистов из русской мафии и лишается всех своих денег. Стэн собирается залить свое горе алкоголем, но в магазине застает попытку грабежа и заслоняет собой продавщицу Кристи от выстрела преступника. В отделении скорой помощи к нему спускается ангел и в качестве награды за самоотверженность дает 30 дней, чтобы поменять свою жизнь и найти любовь. Вскоре Стэна навещает благодарная Кристи. Может ли она стать его судьбой, узнаете, если будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Любовь не купишь за деньги» 2020 года в видеосервисе Wink.





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