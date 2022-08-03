Любовь как бестселлер
Wink
Фильмы
Любовь как бестселлер
7.92022, Book of Love
Мелодрама, Комедия101 мин18+

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Любовь как бестселлер (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Молодой писатель Генри в родной Англии почти никому неизвестен и считает себя неудачником. Как вдруг выясняется, что его книга стала бестселлером в Мексике. Агент отправляет Генри в промо-тур к мексиканским поклонникам и, прилетев, англичанин знакомится с переводчицей Марией, работавшей над адаптацией романа. Каково же удивление Генри, когда он понимает, что Мария превратила его скромную прозу в шедевр эротического жанра!

Страна
Великобритания, США, Мексика
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь как бестселлер»