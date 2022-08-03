7.92022, Book of Love
Мелодрама, Комедия101 мин18+
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Любовь как бестселлер (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Молодой писатель Генри в родной Англии почти никому неизвестен и считает себя неудачником. Как вдруг выясняется, что его книга стала бестселлером в Мексике. Агент отправляет Генри в промо-тур к мексиканским поклонникам и, прилетев, англичанин знакомится с переводчицей Марией, работавшей над адаптацией романа. Каково же удивление Генри, когда он понимает, что Мария превратила его скромную прозу в шедевр эротического жанра!
СтранаВеликобритания, США, Мексика
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Актёр
Сэм
Клафлин
- РМАктриса
Ремми
Милнер
- АКАктриса
Антония
Кларк
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- ФБАктёр
Фернандо
Бесерриль
- Актриса
Вероника
Эчеги
- ГГАктёр
Горасио
Гарсиа Рохас
- ЭФАктриса
Эвелин
Фаррелл
- ДДСценарист
Джофф
Дин
- ДКСценарист
Дэвид
Квантик
- НАПродюсер
Найнсун
Алаэ-Кэрью
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова