Любовь как бестселлер (фильм, 2022) смотреть онлайн

Молодой писатель Генри в родной Англии почти никому неизвестен и считает себя неудачником. Как вдруг выясняется, что его книга стала бестселлером в Мексике. Агент отправляет Генри в промо-тур к мексиканским поклонникам и, прилетев, англичанин знакомится с переводчицей Марией, работавшей над адаптацией романа. Каково же удивление Генри, когда он понимает, что Мария превратила его скромную прозу в шедевр эротического жанра!

