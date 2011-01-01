Любит / Не любит (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Писательница Марго шесть лет замужем за Лу, успешным автором кулинарных книг. Оба счастливы и абсолютно уверены в своих чувствах. Эмоции, которые Марго начинает испытывать к новому приятелю - соседу Дэниэлу - совершенно не похожи на то, что происходит у них с мужем. И вот Марго окончательно тер�яет равновесие…



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