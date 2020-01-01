Луис навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн

Трогательный документальный фильм о Луисе Миранде, героическом отце известного хореографа Лина-Мануэля Миранды, расскажет о добрых деяниях отважного человека, который самоотверженно помогал пострадавшим от урагана Мария. Да и в карьеру сына Луис внес немалый вклад. Этот фильм — не только пор�трет сильной личности, но и напоминание о том, как важно чтить свои корни. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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