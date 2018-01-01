Wink
Фильмы
Лучший работник месяца
Актёры и съёмочная группа фильма «Лучший работник месяца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лучший работник месяца»

Режиссёры

Митч Раус

Митч Раус

Mitch Rouse
Режиссёр

Актёры

Мэтт Диллон

Мэтт Диллон

Matt Dillon
АктёрDavid Walsh
Стив Зан

Стив Зан

Steve Zahn
АктёрJack
Кристина Эпплгейт

Кристина Эпплгейт

Christina Applegate
АктрисаSara Goodwin
Андреа Бендеуолд

Андреа Бендеуолд

Andrea Bendewald
АктрисаWendy
Джей Леггетт

Джей Леггетт

Jay Leggett
АктёрDorff
Дэвид Паскуэзи

Дэвид Паскуэзи

David Pasquesi
АктёрKyle Lacopa
Питер Джейсон

Питер Джейсон

Peter Jason
АктёрBill Gartin
Пол Дули

Пол Дули

Paul Dooley
АктёрReverend Ben Goodwin
Ноэль Гульеми

Ноэль Гульеми

Noel Gugliemi
АктёрChicken (в титрах: Noel Guglielmi)
Дэйв Фоли

Дэйв Фоли

Dave Foley
АктёрEric

Сценаристы

Митч Раус

Митч Раус

Mitch Rouse
Сценарист
Джей Леггетт

Джей Леггетт

Jay Leggett
Сценарист

Продюсеры

Кэти Шульман

Кэти Шульман

Cathy Schulman
Продюсер
Боб Яри

Боб Яри

Bob Yari
Продюсер

Художники

Женевьева Тиррелл

Женевьева Тиррелл

Genevieve Tyrrell
Художница
Дженни Ганн

Дженни Ганн

Jeannie Gunn
Художница

Монтажёры

Хьюз Уинборн

Хьюз Уинборн

Hughes Winborne
Монтажёр

Композиторы

Даг ДеАнджелис

Даг ДеАнджелис

Doug DeAngelis
Композитор
Кевин Хэскинс

Кевин Хэскинс

Kevin Haskins
Композитор