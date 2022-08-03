Лучший работник месяца
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Лучший работник месяца

Лучший работник месяца (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Employee of the Month
Драма, Комедия92 мин18+

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О фильме

Молодой и жизнерадостный менеджер банка Дэвид считает, что у него есть все необходимое для счастья — очаровательная невеста Сара, грядущее повышение на службе, прикольный друг Джек и, в придачу — тайная любовница! Как жестоко он ошибается.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лучший работник месяца»