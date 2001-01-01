Ложь (фильм, 2001) смотреть онлайн

Пятнадцатилетний Хоуи в течение недели лишается всего и вся, но находит в себе силы продолжать жить. У него недавно умерла мать. Отец, коррумпированный строительный подрядчик, развлекается с молодой подругой, забыв о собственном сыне, который предоставлен самому себе.



Оказавшись в дурной компании, Хоуи начинает грабить владения состоятельных граждан, расположенные вдоль шоссе на Лонг Айленд. Вместе с лучшим другом Гэри они обчистили дом уважаемого в городе пожилого ветерана вьетнамской войны по имени Большой Джон. Опытный вояка вскоре добрался до Хоуи, которому пришлось отвечать за двоих, поскольку его друг, как оказалось, вёл двойную жизнь, и, обманув приятеля, сумел скрыться.



Знакомство мальчика с Большим Джоном таит много неожиданностей, поскольку вскоре выясняется, что этот человек не тот, за кого его принимают.



Ложь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.