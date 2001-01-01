Ложь (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Пятнадцатилетний Хоуи в течение недели лишается всего и вся, но находит в себе силы продолжать жить. У него недавно умерла мать. Отец, коррумпированный строительный подрядчик, развлекается с молодой подругой, забыв о собственном сыне, который предоставлен самому себе.
Оказавшись в дурной компании, Хоуи начинает грабить владения состоятельных граждан, расположенные вдоль шоссе на Лонг Айленд. Вместе с лучшим другом Гэри они обчистили дом уважаемого в городе пожилого ветерана вьетнамской войны по имени Большой Джон. Опытный вояка вскоре добрался до Хоуи, которому пришлось отвечать за двоих, поскольку его друг, как оказалось, вёл двойную жизнь, и, обманув приятеля, сумел скрыться.
Знакомство мальчика с Большим Джоном таит много неожиданностей, поскольку вскоре выясняется, что этот человек не тот, за кого его принимают.
Рейтинг
- МКРежиссёр
Майкл
Куэста
- МКАктриса
Мишель
Карано
- БКАктёр
Билли
Кэй
- Актёр
Пол
Дано
- БОАктёр
Брюс
Олтмен
- Актёр
Брайан
Кокс
- БКАктриса
Б.
Констанс Бэрри
- ДКАктёр
Джеймс
Коста
- ТБАктриса
Татьяна
Бургос
- УМАктёр
Уолтер
Мастерсон
- ТМАктёр
Тони
Майкл Доннелли
- МКСценарист
Майкл
Куэста
- СМСценарист
Стефен
М. Райдер
- ДКСценарист
Джералд
Куэста
- РБПродюсер
Рене
Бастиан
- МКПродюсер
Майкл
Куэста
- УХПродюсер
Урс
Хиршбигель
- ЛМПродюсер
Линда
Моран
- КМХудожница
Катрин
Мазер
- ЭБХудожница
Элиз
Беннетт
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- КПМонтажёр
Кэйн
Платт
- ЭКМонтажёр
Эрик
Карлсон
- ПФКомпозитор
Пьер
Фёльдеш