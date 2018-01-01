Wink
Ловушка для привидения
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для привидения»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для привидения»

Режиссёры

Тоби Бауманн

Tobi Baumann
Режиссёр

Актёры

Анке Энгельке

Anke Engelke
АктрисаHetty Cuminseed / Hedwig Kümmelsaft
Майло Паркер

Milo Parker
АктёрTom Thompson / Tom Tomsky
Бастиан Пастевка

Bastian Pastewka
АктёрHugo
Каролина Херфурт

Karoline Herfurth
АктрисаHopkins / Frau Hoffmann
Кристиан Трамиц

Christian Tramitz
АктёрGregory Smith / Gregor Schmidt
Кристиан Ульмен

Christian Ulmen
АктёрPhil Thompson / Till Tomsky
Юлия Кошиц

Julia Koschitz
АктрисаPatricia Thompson / Patrizia Tomsky
Руби О. Фи

Ruby O. Fee
АктрисаLola Thompson / Lola Tomsky
Эми Хубермэн

Amy Huberman
АктрисаEmily
Бибиан Целлер

Bibiane Zeller
АктрисаMrs. Kubicheck / Frau Kubicheck

Сценаристы

Тоби Бауманн

Tobi Baumann
Сценарист
Мурмель Клаузен

Murmel Clausen
Сценарист
Мартин Ритценхофф

Martin Ritzenhoff
Сценарист

Продюсеры

Борис Оссерер

Boris Ausserer
Продюсер
Жаклин Керрен

Jacqueline Kerrin
Продюсер
Оливер Шюндлер

Oliver Schündler
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Операторы

Томас В. Киннаст

Thomas W. Kiennast
Оператор

Композиторы

Ральф Венгенмайр

Ralf Wengenmayr
Композитор