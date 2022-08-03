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Ловушка для привидения

Ловушка для привидения (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Gespensterjäger
Фэнтези, Семейный94 мин12+

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О фильме

История 11-летнего одинокого Тома. После встречи с очаровательным упитанным привидением Хьюго в подвале своего дома жизнь мальчика изменится самым удивительным образом. Ему придется проявить истинную храбрость и на пару с охотницей за привидениями Хэтти помочь Хьюго вернуться к себе домой.

Страна
США, Ирландия, Бельгия, Австрия, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для привидения»