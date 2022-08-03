Ловушка для привидения (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Gespensterjäger
Фэнтези, Семейный94 мин12+
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О фильме
История 11-летнего одинокого Тома. После встречи с очаровательным упитанным привидением Хьюго в подвале своего дома жизнь мальчика изменится самым удивительным образом. Ему придется проявить истинную храбрость и на пару с охотницей за привидениями Хэтти помочь Хьюго вернуться к себе домой.
СтранаСША, Ирландия, Бельгия, Австрия, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ТБРежиссёр
Тоби
Бауманн
- АЭАктриса
Анке
Энгельке
- МПАктёр
Майло
Паркер
- БПАктёр
Бастиан
Пастевка
- Актриса
Каролина
Херфурт
- КТАктёр
Кристиан
Трамиц
- КУАктёр
Кристиан
Ульмен
- ЮКАктриса
Юлия
Кошиц
- РОАктриса
Руби
О. Фи
- ЭХАктриса
Эми
Хубермэн
- БЦАктриса
Бибиан
Целлер
- ТБСценарист
Тоби
Бауманн
- МКСценарист
Мурмель
Клаузен
- МРСценарист
Мартин
Ритценхофф
- БОПродюсер
Борис
Оссерер
- ЖКПродюсер
Жаклин
Керрен
- ОШПродюсер
Оливер
Шюндлер
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ТВОператор
Томас
В. Киннаст
- РВКомпозитор
Ральф
Венгенмайр