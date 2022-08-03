Лови волну 2: Волномания
Wink
Детям
Лови волну 2: Волномания

Лови волну 2: Волномания (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Surf's Up 2: WaveMania
Мультфильм, Приключения80 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Приключенческая комедия «Лови волну 2: Волномания» — мультфильм 2016 года, который продолжает историю задорного пингвина-серфингиста по имени Коди.

Главный герой знакомится с командой серферов — Отрядом Волномании. Эти мастера доски не только способны оседлать многометровые волны, но и ведут образ жизни звезд. Пингвин мечтает стать одним из них, но вскоре понимает, что путь к славе не так уж прост. Пытаясь доказать свою крутость, Коди портит отношения с друзьями и теряет то, что по-настоящему важно — радость от самого процесса катания на доске.

Веселый, зрелищный и по-своему философский, мультфильм подойдет тем, кто ценит хороший юмор и считает, что каждый заслуживает второго шанса. И конечно, смотреть «Лови волну 2: Волномания» понравится тем, кто мечтает стать серфингистом.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лови волну 2: Волномания»