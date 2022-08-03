Лови волну 2: Волномания (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Приключенческая комедия «Лови волну 2: Волномания» — мультфильм 2016 года, который продолжает историю задорного пингвина-серфингиста по имени Коди.
Главный герой знакомится с командой серферов — Отрядом Волномании. Эти мастера доски не только способны оседлать многометровые волны, но и ведут образ жизни звезд. Пингвин мечтает стать одним из них, но вскоре понимает, что путь к славе не так уж прост. Пытаясь доказать свою крутость, Коди портит отношения с друзьями и теряет то, что по-настоящему важно — радость от самого процесса катания на доске.
Веселый, зрелищный и по-своему философский, мультфильм подойдет тем, кто ценит хороший юмор и считает, что каждый заслуживает второго шанса. И конечно, смотреть «Лови волну 2: Волномания» понравится тем, кто мечтает стать серфингистом.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
- ДШАктёр
Джереми
Шэда
- Актёр
Джон
Хидер
- МШАктриса
Мелисса
Штурм
- ДСАктёр
Джон
Сина
- МКАктёр
Марк
Колэуэй
- ПЛАктёр
Пол
Левески
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- ВМАктёр
Винс
МакМэон
- СБАктриса
Сарая-Джейд
Бевис
- ДКАктёр
Деклан
Картер
- АУСценарист
Абдул
Уильямс
- ЛТСценарист
Лори
Татоулиан
- Сценарист
Эш
Брэннон
- КБСценарист
Крис
Бак
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ТЧКомпозитор
Тоби
Чу