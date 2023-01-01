Wink
Фильмы
Ловелас
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловелас»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловелас»

Режиссёры

Гари Виник

Гари Виник

Gary Winick
Режиссёр

Актёры

Аарон Стэнфорд

Аарон Стэнфорд

Aaron Stanford
АктёрOscar
Кейт Мара

Кейт Мара

Kate Mara
АктрисаMiranda Spear
Роберт Айлер

Роберт Айлер

Robert Iler
Актёр
Сигурни Уивер

Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаEve / Oscar's stepmother
Биби Ньювирт

Биби Ньювирт

Bebe Neuwirth
АктрисаDiane Lodder / Eve's friend
Рон Рифкин

Рон Рифкин

Ron Rifkin
АктёрProfessor Tisch
Алисия Ван Куверинг

Алисия Ван Куверинг

Alicia Van Couvering
Актриса
Джон Риттер

Джон Риттер

John Ritter
АктёрStanley / Oscar's father
Питер Эппел

Питер Эппел

Peter Appel
АктёрJimmy / Doorman
Пол Батлер

Пол Батлер

Paul Butler
АктёрProfessor Sherman

Сценаристы

Нильс Мюллер

Нильс Мюллер

Niels Mueller
Сценарист
Гари Виник

Гари Виник

Gary Winick
Сценарист

Продюсеры

Алексис Алексаниан

Алексис Алексаниан

Alexis Alexanian
Продюсер
Долли Холл

Долли Холл

Dolly Hall
Продюсер
Гари Виник

Гари Виник

Gary Winick
Продюсер

Монтажёры

Сьюзэн Литтенберг

Сьюзэн Литтенберг

Susan Littenberg
Монтажёр

Операторы

Хьюберт Тачкановски

Хьюберт Тачкановски

Hubert Taczanowski
Оператор

Композиторы

Рено Пийон

Рено Пийон

Renaud Pion
Композитор