Ловелас
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Ловелас

Ловелас (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Tadpole
Драмы, Мелодрамы75 мин18+

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Сюжет

16-летнего Оскара, в отличие от сверстников, привлекают зрелые женщины. Такие, как Ева. Способные на серьезное чувство, не то, что легкомысленные девчонки. Кто знает, может, он и прав. А может, ошибается?..

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловелас»

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