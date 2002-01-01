Ловелас (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Tadpole
Драмы, Мелодрамы75 мин18+
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Сюжет
16-летнего Оскара, в отличие от сверстников, привлекают зрелые женщины. Такие, как Ева. Способные на серьезное чувство, не то, что легкомысленные девчонки. Кто знает, может, он и прав. А может, ошибается?..
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Гари
Виник
- АСАктёр
Аарон
Стэнфорд
- Актриса
Кейт
Мара
- РААктёр
Роберт
Айлер
- Актриса
Сигурни
Уивер
- БНАктриса
Биби
Ньювирт
- РРАктёр
Рон
Рифкин
- АВАктриса
Алисия
Ван Куверинг
- ДРАктёр
Джон
Риттер
- ПЭАктёр
Питер
Эппел
- ПБАктёр
Пол
Батлер
- НМСценарист
Нильс
Мюллер
- Сценарист
Гари
Виник
- ААПродюсер
Алексис
Алексаниан
- ДХПродюсер
Долли
Х�олл
- Продюсер
Гари
Виник
- СЛМонтажёр
Сьюзэн
Литтенберг
- ХТОператор
Хьюберт
Тачк�ановски
- РПКомпозитор
Рено
Пийон