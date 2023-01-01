Лоскуток (фильм, 1976) смотреть онлайн

О девочке, которой подарили большую и очень красивую куклу. Девочке она очень понравилась, и она стала играть только с ней, а свою старую куклу из тряпки по имени Лоскуток, вынесла на чердак. Обидно кукле, что ее бросили, а когда мышка сказала, что погрызет новую куклу, Лоскуток бросилась ей на помощь… А девочка поиграла немного новой куклой и решила забрать с чердака хоть и старенькую, но все же милую и любимую куклу…



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