Лоскуток
Wink
Детям
Лоскуток

Лоскуток (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Лоскуток
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

О девочке, которой подарили большую и очень красивую куклу. Девочке она очень понравилась, и она стала играть только с ней, а свою старую куклу из тряпки по имени Лоскуток, вынесла на чердак. Обидно кукле, что ее бросили, а когда мышка сказала, что погрызет новую куклу, Лоскуток бросилась ей на помощь… А девочка поиграла немного новой куклой и решила забрать с чердака хоть и старенькую, но все же милую и любимую куклу…

Лоскуток смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.0 КиноПоиск