Лодыжка
Актёры и съёмочная группа фильма «Лодыжка»

Режиссёры

Александр Крутенков

Режиссёр

Актёры

Ирина Темичева

АктрисаАлёна
Павел Крайнов

АктёрПаша
Екатерина Мадалинская

АктрисаНастя
Николай Ковбас

Актёрдоктор
Денис Шведов

Актёруборщик

Сценаристы

Виктория Фомина

Сценарист

Продюсеры

Ника Жизневская

Продюсер

Художники

Люся Королькова

Художница

Монтажёры

Марина Елисеева

Монтажёр
Максим Морозов

Монтажёр

Операторы

Сергей Каррыев

Оператор

Композиторы

Диана Чебанюк

Композитор