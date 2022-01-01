Линч/Оз (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Киноисследование, в котором режиссеры и кинокритики связывают творчество Дэвида Линча с классической сказкой «Волшебник страны Оз». Документальный проект «Линч/Оз» — фильм о вдохновении и красоте.
А�втор «Твин Пикса» Дэвид Линч не причислял себя к синефилам, но «Волшебник страны Оз», сказка Виктора Флеминга, вошедшая в списки самых важных картин истории кино, бесспорно оставила отпечаток на его творчестве. В проекте «Линч/Оз» культовый режиссер Джон Уотерс, постановщик «Легенды о Зеленом Рыцаре» Дэвид Лоури, кинокритик Эми Николсон и многие другие рассказывают о приемах и мотивах классической сказки, которые можно найти в кинематографе Линча.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
Жан�рыДокументальные
Рейтинг
- АОРежиссёр
Александр
О. Филипп
- РААктёр
Родни
Ашер
- ДУАктёр
Джон
Уотерс
- ККАктриса
Карин
Кусама
- ДБАктёр
Джастин
Бенсон
- АМАктёр
Аарон
Мурхед
- Актёр
Дэвид
Лоури
- ДГАктриса
Джуди
Гарлэнд
- ДЛАктёр
Джей
Лено
- Актёр
Дэвид
Линч
- ДПАктёр
Джек
Пар
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- АОСценарист
Александр
О. Филипп
- КДПродюсер
Керри
Дэйнан Рой
- ОХПродюсер
Оли
Харботтл
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лоуренс
- ДЛМонтажёр
Дэвид
Лоуренс