Линч/Оз (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Киноисследование, в котором режиссеры и кинокритики связывают творчество Дэвида Линча с классической сказкой «Волшебник страны Оз». Документальный проект «Линч/Оз» — фильм о вдохновении и красоте.



А�втор «Твин Пикса» Дэвид Линч не причислял себя к синефилам, но «Волшебник страны Оз», сказка Виктора Флеминга, вошедшая в списки самых важных картин истории кино, бесспорно оставила отпечаток на его творчестве. В проекте «Линч/Оз» культовый режиссер Джон Уотерс, постановщик «Легенды о Зеленом Рыцаре» Дэвид Лоури, кинокритик Эми Николсон и многие другие рассказывают о приемах и мотивах классической сказки, которые можно найти в кинематографе Линча.



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