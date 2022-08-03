Лимб (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Haunter
Ужасы, Фэнтези93 мин18+
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О фильме
На первый взгляд, Лиза с еe младшим братом и родителями — совершенно обыкновенная семья, ведущая спокойную, размеренную жизнь. Но никто, кроме девочки, не подозревает, что они проживают один и тот же день уже не в первый раз…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- ПААктёр
Питер
Аутербридж
- МНАктриса
Мишель
Нолден
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ПДАктёр
Питер
ДаКуна
- ЭЗАктриса
Элинор
Зичи
- ДНАктёр
Дэвид
Нолл
- СВАктриса
Саманта
Вайнштейн
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- СМАктриса
Сара
Мэннинен
- СХПродюсер
Стивен
Хобан
- ВМПродюсер
Венсан
Мараваль
- Продюсер
Винченцо
Натали
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти