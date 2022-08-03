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Лимб

Лимб (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Haunter
Ужасы, Фэнтези93 мин18+

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О фильме

На первый взгляд, Лиза с еe младшим братом и родителями — совершенно обыкновенная семья, ведущая спокойную, размеренную жизнь. Но никто, кроме девочки, не подозревает, что они проживают один и тот же день уже не в первый раз…

Страна
Канада, Франция
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лимб»