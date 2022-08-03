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Личный интерес

Личный интерес (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Личный интерес
Мелодрама, Детектив87 мин12+

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О фильме

Татьяна, совершив побег из колонии, поселяется в доме своей покойной бабушки в селе Павловка. Там она встречает Максима, который приехал в деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. Между ними возникает взаимное чувство. Тем временем в Павловке появляется Олег — бывший жених Татьяны.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Личный интерес»