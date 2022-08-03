Личный интерес (фильм, 2015) смотреть онлайн

Татьяна, совершив побег из колонии, поселяется в доме своей покойной бабушки в селе Павловка. Там она встречает Максима, который приехал в деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. Между ними возникает взаимное чувство. Тем временем в Павловке появляется Олег — бывший жених Татьяны.

