Личный интерес (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Личный интерес
Мелодрама, Детектив87 мин12+
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О фильме
Татьяна, совершив побег из колонии, поселяется в доме своей покойной бабушки в селе Павловка. Там она встречает Максима, который приехал в деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. Между ними возникает взаимное чувство. Тем временем в Павловке появляется Олег — бывший жених Татьяны.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АГРежиссёр
Анатолий
Григорьев
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- ГБАктриса
Галина
Безрук
- АНАктёр
Алексей
Нагрудный
- ВКАктёр
Виктор
Кузнецов
- ИВАктриса
Ирма
Витовская
- ВБАктёр
Валерий
Бассэль
- ВЧАктриса
Валерия
Чертилина
- Актриса
Ирина
Калашникова
- ЕДАктриса
Елена
Дудич
- ЛНАктриса
Лилия
Нагорная
- АЗСценарист
Алла
Загородняя
- АССценарист
Антон
Стрельцов
- ГХПродюсер
Галина
Храпко
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АКОператор
Александр
Кришталович
- НЯКомпозитор
Никита
Янощук