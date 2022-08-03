Каждый раз, когда самовлюбленный Чазз Майкл Майклс выходит на каток, он сразу показывает, что он — рок-звезда арены, окруженный вихрем ледяной крошки и толпой поклонниц. Его единственный соперник на льду — бывший вундеркинд Джимми МакЭлрой. Воспитанник детдома, он был замечен тренером фигурного катания на льду местного пруда. Дальше — годы тренировок, и вот МакЭлрой стал воплощением высших идеалов спорта.

