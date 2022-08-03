Лезвия славы: Звездуны на льду
Wink
Фильмы
Лезвия славы: Звездуны на льду

Лезвия славы: Звездуны на льду (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.52007, Blades of Glory
Комедия, Спортивный89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Каждый раз, когда самовлюбленный Чазз Майкл Майклс выходит на каток, он сразу показывает, что он — рок-звезда арены, окруженный вихрем ледяной крошки и толпой поклонниц. Его единственный соперник на льду — бывший вундеркинд Джимми МакЭлрой. Воспитанник детдома, он был замечен тренером фигурного катания на льду местного пруда. Дальше — годы тренировок, и вот МакЭлрой стал воплощением высших идеалов спорта.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лезвия славы: Звездуны на льду»