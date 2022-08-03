Лезвия славы: Звездуны на льду (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.52007, Blades of Glory
Комедия, Спортивный89 мин18+
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О фильме
Каждый раз, когда самовлюбленный Чазз Майкл Майклс выходит на каток, он сразу показывает, что он — рок-звезда арены, окруженный вихрем ледяной крошки и толпой поклонниц. Его единственный соперник на льду — бывший вундеркинд Джимми МакЭлрой. Воспитанник детдома, он был замечен тренером фигурного катания на льду местного пруда. Дальше — годы тренировок, и вот МакЭлрой стал воплощением высших идеалов спорта.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джош
Гордон
- УСРежиссёр
Уилл
Спек
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Джон
Хидер
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актриса
Эми
Полер
- Актриса
Дженна
Фишер
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- РМАктёр
Романи
Малко
- Актёр
Ник
Свардсон
- СХАктёр
Скотт
Хэмилтон
- ДАСценарист
Джон
Альтшулер
- ККСценарист
Крэйг
Кокс
- ЛБПродюсер
Лара
Брей
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- Актриса дубляжа
Валентина
Рубцова
- СРХудожник
Сет
Рид
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ДХХудожник
Джей
Харт
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро