Лето в феврале (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Summer in February
Драма, Биография96 мин18+
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О фильме
Англия, начало ХХ века. Мечтая стать художницей, юная Флоренс сбегает из родительского дома и едет в деревню Ньюлин, где есть целая колония художников. У девушки начинается роман с анималистом Альфредом Маннингсом, который обещает ей творческую поддержку, но не держит слова после свадьбы.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КМРежиссёр
Кристофер
Менол
- Актёр
Доминик
Купер
- Актёр
Дэн
Стивенс
- ДКАктриса
Джейн
Кассонс
- ДНАктриса
Дафна
Невилл
- МОАктриса
Миа
Остин
- ХМАктриса
Хэтти
Морахэн
- МДАктёр
Макс
Дикон
- ШДАктёр
Шон
Дингуолл
- ММАктёр
Майкл
Мэлоуни
- Актриса
Эмили
Браунинг
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ДМХудожник
Джеймс
Морралл
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- НЭХудожник
Ник
Эде
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш