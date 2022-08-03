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Лето в феврале

Лето в феврале (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Summer in February
Драма, Биография96 мин18+

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О фильме

Англия, начало ХХ века. Мечтая стать художницей, юная Флоренс сбегает из родительского дома и едет в деревню Ньюлин, где есть целая колония художников. У девушки начинается роман с анималистом Альфредом Маннингсом, который обещает ей творческую поддержку, но не держит слова после свадьбы.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лето в феврале»