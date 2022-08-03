Лето в феврале (фильм, 2013) смотреть онлайн

Англия, начало ХХ века. Мечтая стать художницей, юная Флоренс сбегает из родительского дома и едет в деревню Ньюлин, где есть целая колония художников. У девушки начинается роман с анималистом Альфредом Маннингсом, который обещает ей творческую поддержку, но не держит слова после свадьбы.

