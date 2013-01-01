Летние каникулы
Wink
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Летние каникулы
8.32013, Летние каникулы
Мелодрамы, Комедии79 мин12+

Летние каникулы (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эта красивая и одновременно комичная история могла произойти только в Абхазии, в стране, в которой еще сохранились древние обычаи, в которой гостей всегда принимают широким столом и полным бокалом. Два друга, студенты — Петр и Денис, отправляются отдохнуть на летние каникулы в Абхазию, к дедушке Петра. В доме деда Петра ждeт сюрприз…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

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