Лесси. Возвращение домой (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Lassie - Eine abenteuerliche Reise
Драма, Приключения92 мин6+
О фильме
Семья Маурер вынужденно переезжает в особняк фрау Мюллер. Строгая арендодательница против домашних животных, поэтому героям приходится отдать свою любимую колли Лесси пожилому графу. Тяжелее всех разлуку переживает юный Фло Маурер. Да и сама Лесси очень страдает вдали от мальчика. Отважная колли решает сбежать от нового хозяина. Сумеет ли она преодолеть путь почти в 1000 км и вернуться к родным и любимым?
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
