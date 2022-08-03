Лесси. Возвращение домой (фильм, 2020) смотреть онлайн

Семья Маурер вынужденно переезжает в особняк фрау Мюллер. Строгая арендодательница против домашних животных, поэтому героям приходится отдать свою любимую колли Лесси пожилому графу. Тяжелее всех разлуку переживает юный Фло Маурер. Да и сама Лесси очень страдает вдали от мальчика. Отважная колли решает сбежать от нового хозяина. Сумеет ли она преодолеть путь почти в 1000 км и вернуться к родным и любимым?

