

Лесси. Возвращение домой (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Lassie - Eine abenteuerliche Reise
Драма, Приключения92 мин6+

О фильме

Семья Маурер вынужденно переезжает в особняк фрау Мюллер. Строгая арендодательница против домашних животных, поэтому героям приходится отдать свою любимую колли Лесси пожилому графу. Тяжелее всех разлуку переживает юный Фло Маурер. Да и сама Лесси очень страдает вдали от мальчика. Отважная колли решает сбежать от нового хозяина. Сумеет ли она преодолеть путь почти в 1000 км и вернуться к родным и любимым?

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лесси. Возвращение домой»