Лес призраков: Сатор (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Адам с семьей живет в уединенной хижине в лесу. По местной легенде, на эти земли наложено проклятье. Веками они принадлежат ведьме и ее поверенным призракам. Ведьма посылает злого духа Сатора заявить на семью с�вои права.
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Рейтинг
4.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДГРежиссёр
Джордан
Грэм
- ГНАктёр
Гэбриел
Николсон
- МДАктёр
Майкл
Дэниэл
- РГАктриса
Рэйчел
Грэм
- АЛАктриса
Аврора
Лоу-Чабб
- ДПАктриса
Джун
Петерсон
- ВТАктриса
Венди
Тейлор
- ДГСценарист
Джордан
Грэм
- ДГПродюсер
Джордан
Грэм
- ДГПродюсер
Дженнифер
Грэм
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДГМонтажёр
Джордан
Грэм
- ДГОператор
Джордан
Грэм
- ДГКомпозитор
Джордан
Грэм