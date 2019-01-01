Лес призраков: Сатор
Wink
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Лес призраков: Сатор
4.92019, Sator
Ужасы82 мин18+

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Лес призраков: Сатор (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Адам с семьей живет в уединенной хижине в лесу. По местной легенде, на эти земли наложено проклятье. Веками они принадлежат ведьме и ее поверенным призракам. Ведьма посылает злого духа Сатора заявить на семью свои права.

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Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лес призраков: Сатор»