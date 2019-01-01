Лес призраков: Сатор (фильм, 2019) смотреть онлайн

Адам с семьей живет в уединенной хижине в лесу. По местной легенде, на эти земли наложено проклятье. Веками они принадлежат ведьме и ее поверенным призракам. Ведьма посылает злого духа Сатора заявить на семью с�вои права.



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