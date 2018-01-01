Wink
Лентяйка Василиса
Актёры и съёмочная группа фильма «Лентяйка Василиса»

Режиссёры

Марина Карпова

Режиссёр

Актёры

Олеся Железняк

Актрисаозвучка
Светлана Харлап

Актрисаозвучка
Сергей Капков

Актёрозвучка
Диомид Виноградов

Актёрозвучка

Сценаристы

Михаил Алдашин

Сценарист

Продюсеры

Борис Машковцев

Продюсер
Сергей Струсовский

Продюсер

Композиторы

Дмитрий Брюгановский

Композитор