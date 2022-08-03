Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона
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Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона

Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.02020, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge
Мультфильм, Боевик76 мин18+

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О фильме

Чернокнижник Шан Цзун устраивает межпространственный турнир по боевым искусствам, где победитель бросит ему вызов за судьбу их родного мира. В нем решает принять участие жаждущий отомстить за смерть семьи и клана Скорпион.

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона»