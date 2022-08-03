Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона (фильм, 2020) смотреть онлайн
9.02020, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge
Мультфильм, Боевик76 мин18+
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О фильме
Чернокнижник Шан Цзун устраивает межпространственный турнир по боевым искусствам, где победитель бросит ему вызов за судьбу их родного мира. В нем решает принять участие жаждущий отомстить за смерть семьи и клана Скорпион.
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭСРежиссёр
Этан
Сполдинг
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- АААктёр
Айк
Амади
- СБАктёр
Стивен
Блум
- АБАктёр
Артт
Батлер
- ДДАктёр
Дэрин
Де Пол
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДМАктёр
Дэйв
Митчелл
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- ДАСценарист
Джереми
Адамс
- ЭБСценарист
Эд
Бун
- ДТСценарист
Джон
Тобиас
- ДКПродюсер
Джеймс
Криг
- РМПродюсер
Рик
Моралес
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ДДКомпозитор
Джон
Дженнингс Бойд