Актёры и съёмочная группа фильма «Леди и бродяга»
Режиссёры
Актёры
АктрисаDarling / Si / Am / Peg
Пегги ЛиPeggy Lee
АктёрThe Tramp
Ларри РобертсLarry Roberts
АктёрTrusty
Билл БаукомBill Baucom
АктрисаAunt Sarah
Верна ФелтонVerna Felton
АктёрTony
Джордж ГивотGeorge Givot
АктёрJim Dear / Dog Catcher
Ли МилларLee Millar
АктрисаLady
Барбара ЛаддиBarbara Luddy
АктёрJock / Bull - the Bull Terrier / Policeman at Zoo / Dachsie / Joe / Jim's Friend
Билл ТомпсонBill Thompson
АктёрBeaver
Стэн ФребергStan Freberg
АктёрBoris