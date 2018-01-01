Wink
Детям
Леди и бродяга
Актёры и съёмочная группа фильма «Леди и бродяга»

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди и бродяга»

Режиссёры

Клайд Джероними

Clyde Geronimi
Режиссёр
Уилфред Джексон

Wilfred Jackson
Режиссёр
Хэмилтон Ласк

Hamilton Luske
Режиссёр
Джек Каттинг

Jack Cutting
Режиссёр

Актёры

Пегги Ли

Peggy Lee
АктрисаDarling / Si / Am / Peg
Ларри Робертс

Larry Roberts
АктёрThe Tramp
Билл Бауком

Bill Baucom
АктёрTrusty
Верна Фелтон

Verna Felton
АктрисаAunt Sarah
Джордж Гивот

George Givot
АктёрTony
Ли Миллар

Lee Millar
АктёрJim Dear / Dog Catcher
Барбара Ладди

Barbara Luddy
АктрисаLady
Билл Томпсон

Bill Thompson
АктёрJock / Bull - the Bull Terrier / Policeman at Zoo / Dachsie / Joe / Jim's Friend
Стэн Фреберг

Stan Freberg
АктёрBeaver
Алан Рид

Alan Reed
АктёрBoris

Сценаристы

Джо Грант

Joe Grant
Сценарист
Дик Хюмер

Dick Huemer
Сценарист

Продюсеры

Уолт Дисней

Walt Disney
Продюсер
Эрдман Пеннер

Erdman Penner
Продюсер

Актёры дубляжа

Георгий Мартиросян

Актёр дубляжа
Владимир Ферапонтов

Актёр дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Светлана Старикова

Актриса дубляжа
Виктор Рождественский

Актёр дубляжа

Композиторы

Оливер Уоллес

Oliver Wallace
Композитор