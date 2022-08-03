9.31955, Lady and the Tramp
Леди и бродяга (фильм, 1955) смотреть онлайн
Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных собак — породистой комнатной неженки и обычной дворняги.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Время73 мин / 01:13
8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КДРежиссёр
Клайд
Джероними
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ХЛРежиссёр
Хэмилтон
Ласк
- ДКРежиссёр
Джек
Каттинг
- ПЛАктриса
Пегги
Ли
- ЛРАктёр
Ларри
Робертс
- ББАктёр
Билл
Бауком
- ВФАктриса
Верна
Фелтон
- ДГАктёр
Джордж
Гивот
- ЛМАктёр
Ли
Миллар
- БЛАктриса
Барбара
Ладди
- БТАктёр
Билл
Томпсон
- СФАктёр
Стэн
Фреберг
- АРАктёр
Алан
Рид
- ДГСценарист
Джо
Грант
- ДХСценарист
Дик
Хюмер
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- ЭППродюсер
Эрдман
Пеннер
- Актёр дубляжа
Георгий
Мартиросян
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- ОУКомпозитор
Оливер
Уоллес