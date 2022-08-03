Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна
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Детям
Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна

Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure
Мультфильм, Приключения66 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Продолжение классического диснеевского мультфильма о трогательных отношениях породистой Леди и бездомного пса Бродяги. Они уже родители целой своры щенков — трeх элегантных девочек и одного буйного мальчика по имени Шалун.
Также доступна английская дорожка.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна»