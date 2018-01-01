Wink
Фильмы
Лайф
Актёры и съёмочная группа фильма «Лайф»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лайф»

Режиссёры

Антон Корбейн

Антон Корбейн

Anton Corbijn
Режиссёр

Актёры

Дэйн ДеХаан

Дэйн ДеХаан

Dane DeHaan
АктёрJames Dean (в титрах: Dane Dehaan)
Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Robert Pattinson
АктёрDennis Stock
Бен Кингсли

Бен Кингсли

Ben Kingsley
АктёрJack Warner
Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
АктёрJohn Morris
Алессандра Мастронарди

Алессандра Мастронарди

Alessandra Mastronardi
АктрисаPier Angeli
Стелла Шнабель

Стелла Шнабель

Stella Schnabel
АктрисаNorma
Майкл Терриоль

Майкл Терриоль

Michael Therriault
АктёрElia Kazan
Кристен Хагер

Кристен Хагер

Kristen Hager
АктрисаVeronica
Келли МакКрири

Келли МакКрири

Kelly McCreary
АктрисаEartha Kitt (в титрах: Kelly Mccreary)
Ева Фишер

Ева Фишер

Eva Fisher
Актриса

Сценаристы

Люк Дейвис

Люк Дейвис

Luke Davies
Сценарист

Продюсеры

Эйн Каннинг

Эйн Каннинг

Iain Canning
Продюсер
Эмиль Шерман

Эмиль Шерман

Emile Sherman
Продюсер

Художники

Герша Филлипс

Герша Филлипс

Gersha Phillips
Художница

Операторы

Шарлотта Брюус Кристенсен

Шарлотта Брюус Кристенсен

Charlotte Bruus Christensen
Оператор

Композиторы

Оуэн Паллетт

Оуэн Паллетт

Owen Pallett
Композитор