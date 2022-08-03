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Лайф (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Life
Драма, Биография106 мин18+

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О фильме

История восхождения к славе культового американского актера Джеймса Дина, снятая визионером Корбейном и сыгранная самыми противоречивыми и талантливыми артистами нашего времени.

Страна
США, Канада, Австралия, Великобритания, Германия
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb