Wink
Фильмы
Лабиринты любви

Лабиринты любви (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Лабиринты любви
Мелодрама86 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В современном мире нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi-устройств и сотовых башен. Кажется, что разнообразные средства связи могут соединить нас моментально — однако они не дают нам возможности посмотреть друг другу в глаза.

Страна
Болгария, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лабиринты любви»