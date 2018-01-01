Wink
Детям
Кузнец-колдун
Актёры и съёмочная группа фильма «Кузнец-колдун»

Режиссёры

Перч Саркисян

Режиссёр

Актёры

Клара Румянова

АктрисаЖано
Анатолий Папанов

АктёрГасту
Евгений Весник

АктёрЭнрик
Борис Рунге

Актёрпалач

Сценаристы

Юрий Киршон

Сценарист
Людмила Шнитцер

Сценарист

Художники

Перч Саркисян

Художник

Монтажёры

Валентина Турубинер

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Софья Губайдулина

Композитор