Курьер (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Перевозчица на байке спасает жизнь важного свидетеля. Боевой дуэт Гари Олдмана и Ольги Куриленко в жестоком триллере.



Криминальный авторитет Эзекиль Маннингс придумывает изощренный способ убить единственного свидетеля, готового дать против него показания в суде. Для этого гангстер нанимает женщину-курьера на черном мотоцикле и поручает ей доставить посылку — бомбу с ядовитым газом, которая должна уничтожить Ника. Однако дерзкой курьерше, которая не подозревала о содержимом груза, удается в последний момент спасти свидетеля от смерти, и теперь этой парочке предстоит бросить вызов безжалостным наемным убийцам. Не пожалеет ли красавица, что решила спасти жизнь незнакомого человека?



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