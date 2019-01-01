Курьер
Wink
Фильмы
Курьер

Курьер (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, The Courier
Боевики, Драмы95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Перевозчица на байке спасает жизнь важного свидетеля. Боевой дуэт Гари Олдмана и Ольги Куриленко в жестоком триллере.

Криминальный авторитет Эзекиль Маннингс придумывает изощренный способ убить единственного свидетеля, готового дать против него показания в суде. Для этого гангстер нанимает женщину-курьера на черном мотоцикле и поручает ей доставить посылку — бомбу с ядовитым газом, которая должна уничтожить Ника. Однако дерзкой курьерше, которая не подозревала о содержимом груза, удается в последний момент спасти свидетеля от смерти, и теперь этой парочке предстоит бросить вызов безжалостным наемным убийцам. Не пожалеет ли красавица, что решила спасти жизнь незнакомого человека?

Чтобы узнать, удастся ли курьеру и свидетелю обхитрить криминального босса, покупайте на видеосервисе Wink возможность смотреть фильм «Курьер» в хорошем качестве в любое время и даже без интернета, загрузив его на устройство!

Курьер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Курьер»

Всё