Курьер (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Перевозчица на байке спасает жизнь важного свидетеля. Боевой дуэт Гари Олдмана и Ольги Куриленко в жестоком триллере.
Криминальный авторитет Эзекиль Маннингс придумывает изощренный способ убить единственного свидетеля, готового дать против него показания в суде. Для этого гангстер нанимает женщину-курьера на черном мотоцикле и поручает ей доставить посылку — бомбу с ядовитым газом, которая должна уничтожить Ника. Однако дерзкой курьерше, которая не подозревала о содержимом груза, удается в последний момент спасти свидетеля от смерти, и теперь этой парочке предстоит бросить вызов безжалостным наемным убийцам. Не пожалеет ли красавица, что решила спасти жизнь незнакомого человека?
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ЗАРежиссёр
Закари
Адлер
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актёр
Гари
Олдман
- АШАктёр
Амит
Шах
- Актриса
Алисия
Агнесон
- ГОАктёр
Грег
Орвис
- ККАктёр
Крэйг
Конуэй
- Актёр
Уильям
Моусли
- Актёр
Дермот
Малруни
- КДАктриса
Каллиопе
Джейн Тейлор
- ЛЧАктёр
Ли
Чарльз
- ЗАСценарист
Закари
Адлер
- ДЭСценарист
Джеймс
Эдвард Баркер
- ДЭПродюсер
Джеймс
Эдвард Баркер
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- Е�ВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ИДХудожник
Изобель
Данхилл
- МАОператор
Мишель
Абрамович
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эдвард Баркер