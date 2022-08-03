Кунг-фу воин (фильм, 2017) смотреть онлайн

Красочный китайский мультфильм о разумном бобе, который учится магии и стремится постичь бессмертие, но его друзья начинают сходить с ума и исчезать. Когда-то давно мастер Линь Шао создал клан говорящих бобов и начал обучать их разным магическим дисциплинам, чтобы в конце концов они смогли познать искусство бессмертия. Но когда Линь Шао вознесся к небесам, его ученики постепенно начали бросать свои дисциплины и перешли к мирской жизни. Те же, кто продолжил постигать магию, со временем сошли с ума и вовсе исчезли. Это продолжалось, пока из последователей Линь Шао не остался один-единственный ученик Дошик, который не бросил надежд дойти до конца. Но вскоре он встречает загадочного Черного боба — одного из тех, которые, по слухам, похитили учеников Великого мастера. Теперь Дошику предстоит узнать, что происходит на самом деле.

