Кунг-фу воин (фильм, 2017) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Красочный китайский мультфильм о разумном бобе, который учится магии и стремится постичь бессмертие, но его друзья начинают сходить с ума и исчезать. Когда-то давно мастер Линь Шао создал клан говорящих бобов и начал обучать их разным магическим дисциплинам, чтобы в конце концов они смогли познать искусство бессмертия. Но когда Линь Шао вознесся к небесам, его ученики постепенно начали бросать свои дисциплины и перешли к мирской жизни. Те же, кто продолжил постигать магию, со временем сошли с ума и вовсе исчезли. Это продолжалось, пока из последователей Линь Шао не остался один-единственный ученик Дошик, который не бросил надежд дойти до конца. Но вскоре он встречает загадочного Черного боба — одного из тех, которые, по слухам, похитили учеников Великого мастера. Теперь Дошику предстоит узнать, что происходит на самом деле.
СтранаКитай
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
- ЦИРежиссёр
Цзоу
И
- ТФАктёр
Том
Фу
- ЧПАктёр
Чэнь
Пэйсы
- ЦГАктриса
Цзи
Гуаньлинь
- ЛЛАктёр
Ли
Личунь
- ЧЛАктёр
Чжан
Лэй
- ЛЛАктёр
Ли
Лихун
- ХЦАктёр
Ху
Цзянь
- ФЦАктёр
Фань
Цзюньхан
- РЛСценарист
Роберт
Ленс
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров