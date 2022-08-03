Кунг-фу воин (фильм, 2017) смотреть онлайн

Кунг-фу воин
Кунг-фу воин

Кунг-фу воин (фильм, 2017)

2017
Мультфильм, Приключения, 76 мин, 6+

О фильме

Красочный китайский мультфильм о разумном бобе, который учится магии и стремится постичь бессмертие, но его друзья начинают сходить с ума и исчезать. Когда-то давно мастер Линь Шао создал клан говорящих бобов и начал обучать их разным магическим дисциплинам, чтобы в конце концов они смогли познать искусство бессмертия. Но когда Линь Шао вознесся к небесам, его ученики постепенно начали бросать свои дисциплины и перешли к мирской жизни. Те же, кто продолжил постигать магию, со временем сошли с ума и вовсе исчезли. Это продолжалось, пока из последователей Линь Шао не остался один-единственный ученик Дошик, который не бросил надежд дойти до конца. Но вскоре он встречает загадочного Черного боба — одного из тех, которые, по слухам, похитили учеников Великого мастера. Теперь Дошику предстоит узнать, что происходит на самом деле.

Страна
Китай
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
76 мин

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb