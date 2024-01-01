Кунг-фу Панда 4 (мультфильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Kung Fu Panda 4
Мультфильмы, Фэнтези18+
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Сюжет
Продолжение приключений легендарного воина По, его верных друзей и наставника.
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Информация
СтранаСША, Китай, Япония
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссё�р
Майк
Митчелл
- ССРежиссёр
Стефани
Стайн
- Актёр
Джек
Блэк
- ААктриса
Аквафина
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- РЧАктёр
Ронни
Чиэн
- КХАктёр
Ке
Хюи Куан
- ЛТАктриса
Лори
Тань Чинн
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Иэн
Макшейн
- ДЛСценарист
Даррен
Лемке
- ГЛСценарист
Гленда
Л. Ричардсон
- ДЛСценарист
Дэвид
Линдси-Эбейр
- РХПродюсер
Ребекка
Хантли
- Продюсер
Майк
Митчелл
- КНМонтажёр
Кристофер
Найтс
- СМКомпозитор
Стив
Маццаро
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер