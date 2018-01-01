Wink
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
Актёры и съёмочная группа фильма «Кунг-фу Кролик: Повелитель огня»

Актёры

Хэ Юньвэй

He Yunwei
Актёрозвучка
Хуан Лэй

Huang Lei
Актёрозвучка
Ян Цзышань

Yang Zishan
Актрисаозвучка

Актёры дубляжа

Нонна Гришаева

Актриса дубляжа
Анна Хилькевич

Актриса дубляжа
Андрей Бочаров

Актёр дубляжа
Георгий Юфа

Актёр дубляжа