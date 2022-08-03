Кунг-фу Кролик: Повелитель огня (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.82015, Tu Xia Chuan Qi：Qing Li Chuan Shuo
Мультфильм, Приключения92 мин12+
О фильме
Победу в поединке сильнейших бойцов неожиданно одерживает неуклюжий с виду пушистый кролик, лучше других владеющий секретами древнего кунг-фу, после чего становится главным защитником деревни. Однако, не долго ему удается купаться в лучах славы и наслаждаться вниманием поклонников. Злодеи вознамерились выкрасть у кролика магический камень и тем самым лишить его силы. Сможет ли пушистый супергерой защитить деревню и противостоять злодеям без силы волшебного камня?
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.6 IMDb