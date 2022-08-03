Победу в поединке сильнейших бойцов неожиданно одерживает неуклюжий с виду пушистый кролик, после чего становится главным защитником деревни. Злодеи вознамерились выкрасть у кролика магический камень и тем самым лишить его силы. Сможет ли пушистый супергерой противостоять злодеям?

