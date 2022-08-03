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Кукарача.

Кукарача. (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Кукарача.
Мультфильм, Комедия71 мин18+

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О фильме

Московский тараканчик Байт живет вместе с друзьям в системном блоке компьютера. Иногда компания выбирается поиграть в футбол на улице, где им противостоит команда под предводительством жука-единорога Чака. Его фанатка, таракашка Лика знакомится с Байтом, и он решает отбить ее у Чака.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

1.4 КиноПоиск
1.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кукарача.»