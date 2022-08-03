Московский тараканчик Байт живет вместе с друзьям в системном блоке компьютера. Иногда компания выбирается поиграть в футбол на улице, где им противостоит команда под предводительством жука-единорога Чака. Его фанатка, таракашка Лика знакомится с Байтом, и он решает отбить ее у Чака.

