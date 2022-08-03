Кукарача. (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Кукарача.
Мультфильм, Комедия71 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Московский тараканчик Байт живет вместе с друзьям в системном блоке компьютера. Иногда компания выбирается поиграть в футбол на улице, где им противостоит команда под предводительством жука-единорога Чака. Его фанатка, таракашка Лика знакомится с Байтом, и он решает отбить ее у Чака.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
1.4 КиноПоиск
1.3 IMDb
- ААРежиссёр
Армен
Адилханян
- ВРАктёр
Велимир
Русаков
- Актёр
Александр
Гордон
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- АМАктёр
Антон
Масленников
- Актёр
Юрий
Стоянов
- АНАктёр
Александр
Носков
- ВВАктриса
Василиса
Воронина
- ЮМАктёр
Юрий
Меншагин
- МБАктриса
Марина
Бакина
- АПСценарист
Амет
Пики
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- ААПродюсер
Армен
Адилханян
- ВСПродюсер
Ваге
Саргсян
- ТПКомпозитор
Тигран
Паравян