Куда летишь, Витар?
Актёры и съёмочная группа фильма «Куда летишь, Витар?»

Режиссёры

Владимир Полковников

Режиссёр

Актёры

Анатолий Кубацкий

Актёрпрофессор
Анатолий Папанов

Актёрптицелов
Алексей Грибов

Алексей Грибов

АктёрФилин
Тамара Дмитриева

Актрисаозвучка
Мария Виноградова

Актрисашкольник

Продюсеры

Федор Иванов

Продюсер

Монтажёры

Любовь Георгиева

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Оскар Фельцман

Композитор