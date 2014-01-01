Кто я (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Молодежный триллер «Кто я» – это немецкий ответ культовому фильму Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Насколько убедительным он получился, вы можете оценить онлайн и совершенно бесплатно.
Бенджамин Энгель (Том Шиллинг) с детства терпел насмешки сверстников и не сумел найти друзей ни в школе, ни в университете. Жизнь одинокого аутсайдера согревали две вещи – безответная влюбленность в бывшую одноклассницу и компьютер, благодаря которому герой завоевал авторитет в виртуальном мире под ником КтоЯ (WhoamI). Надеясь заинтересовать Мари (Ханна Херцшпрунг), парень пытается достать для нее ответы на экзаменационные билеты, взломав сеть университета. В результате Бенджамин попадает на исправительные работы, где во время уборки территории знакомится с харизматичным хакером по имени Макс (Элиас ЭмБарек). Социально-активный юноша оказывается полной противоположностью Бену и берет над ним шефство. Герои создают собственную группировку CLAY (Clowns Laughing At You – Клоуны Смеются Над Вами) и развлекаются, совершая провокационные кибер-преступления. Вскоре деятельностью парней начинают интересоваться власти, а корифеи Даркнета объявляют новичкам настоящую войну. К чему все это приведет, вы узнаете, если будете смотреть динамичный и непредсказуемый триллер «Кто я» онлайн в хорошем качестве.
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СтранаГермания
ЖанрФантастика, Триллеры
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- БбРежиссёр
Баран
бо Одар
- ТШАктёр
Том
Шиллинг
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- ВВАктёр
Вотан
Вильке Мёринг
- АМАктёр
Антуан
Мон�о мл.
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- ШКАктёр
Штефан
Кампвирт
- Актриса
Трине
Дюрхольм
- ЛХАктёр
Леопольд
Хорнунг
- КМАктриса
Катарина
Матц
- ЛКАктёр
Леонард
Каров
- ЯФСценарист
Янтье
Фризе
- БбСценарист
Баран
бо Одар
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- МВПродюсер
Макс
Видеман
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- МККомпозитор
Михаэль
Камм