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Кто я

Кто я (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Who Am I - Kein System ist sicher
Фантастика, Триллеры101 мин18+

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О фильме

Молодежный триллер «Кто я» – это немецкий ответ культовому фильму Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Насколько убедительным он получился, вы можете оценить онлайн и совершенно бесплатно.

Бенджамин Энгель (Том Шиллинг) с детства терпел насмешки сверстников и не сумел найти друзей ни в школе, ни в университете. Жизнь одинокого аутсайдера согревали две вещи – безответная влюбленность в бывшую одноклассницу и компьютер, благодаря которому герой завоевал авторитет в виртуальном мире под ником КтоЯ (WhoamI). Надеясь заинтересовать Мари (Ханна Херцшпрунг), парень пытается достать для нее ответы на экзаменационные билеты, взломав сеть университета. В результате Бенджамин попадает на исправительные работы, где во время уборки территории знакомится с харизматичным хакером по имени Макс (Элиас ЭмБарек). Социально-активный юноша оказывается полной противоположностью Бену и берет над ним шефство. Герои создают собственную группировку CLAY (Clowns Laughing At You – Клоуны Смеются Над Вами) и развлекаются, совершая провокационные кибер-преступления. Вскоре деятельностью парней начинают интересоваться власти, а корифеи Даркнета объявляют новичкам настоящую войну. К чему все это приведет, вы узнаете, если будете смотреть динамичный и непредсказуемый триллер «Кто я» онлайн в хорошем качестве.

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Страна
Германия
Жанр
Фантастика, Триллеры
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто я»