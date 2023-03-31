Кто я
Wink
Фильмы
Кто я
9.02014, Who Am I - Kein System ist sicher
Фантастика, Триллер101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Кто я (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Из аутсайдера в самого разыскиваемого киберпреступника: немецкий триллер о команде хакеров, борющейся за признание в своем мире.

Бенджамину всегда было сложно сходиться с людьми, и он нашел выход, уйдя в виртуальный мир. Там он совсем другой человек, крутой хакер под именем «Кто я». Неожиданно судьба сводит неудачливого парня с харизматичным Максом. Тот принимает Бенджамина в свою команду — теперь они вместе планируют и совершают киберпреступления. Этим Бенджамин стремится впечатлить свою давнюю любовь, а Макс — своего кумира, известного хакера MRX. Тем временем по следам любителей IT-криминала уже идет полиция. Команда все сильнее ввязывается в опасную игру... Правильный ли выбор сделал Бенджамин и кто скрывается под маской MRX?

Следите за напряженной борьбой преступников против власти и друг друга в криминальном экшене «Кто я». Фильм доступен онлайн на нашем видеосервисе.

Страна
Германия
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто я»