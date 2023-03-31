Кто я (фильм, 2014) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
Из аутсайдера в самого разыскиваемого киберпреступника: немецкий триллер о команде хакеров, борющейся за признание в своем мире.
Бенджамину всегда было сложно сходиться с людьми, и он нашел выход, уйдя в виртуальный мир. Там он совсем другой человек, крутой хакер под именем «Кто я». Неожиданно судьба сводит неудачливого парня с харизматичным Максом. Тот принимает Бенджамина в свою команду — теперь они вместе планируют и совершают киберпреступления. Этим Бенджамин стремится впечатлить свою давнюю любовь, а Макс — своего кумира, известного хакера MRX. Тем временем по следам любителей IT-криминала уже идет полиция. Команда все сильнее ввязывается в опасную игру... Правильный ли выбор сделал Бенджамин и кто скрывается под маской MRX?
Следите за напряженной борьбой преступников против власти и друг друга в криминальном экшене «Кто я». Фильм доступен онлайн на нашем видеосервисе.
СтранаГермания
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- БбРежиссёр
Баран
бо Одар
- ТШАктёр
Том
Шиллинг
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- ВВАктёр
Вотан
Вильке Мёринг
- АМАктёр
Антуан
Моно мл.
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- ШКАктёр
Штефан
Кампвирт
- Актриса
Трине
Дюрхольм
- ЛХАктёр
Леопольд
Хорнунг
- КМАктриса
Катарина
Матц
- ЛКАктёр
Леонард
Каров
- ЯФСценарист
Янтье
Фризе
- БбСценарист
Баран
бо Одар
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- МВПродюсер
Макс
Видеман
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- МККомпозитор
Михаэль
Камм