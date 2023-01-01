Кто есть кто? (фильм, 1979) смотреть онлайн

Сюжет

После загадочной гибели комиссара жандармерии Ниццы, в город, из Парижа, приезжает инспектор надзорного отдела, чтобы вскрыть коррупцию, царящую среди стражей правопорядка. Но методы его работы заставляют недоумевать, кого он больше напоминает, непринужденный и обольстительный, ловко дейст�вующий кулаками, но не чуждый сердечным порывам.



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