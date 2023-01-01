Кто есть кто? (фильм, 1979) смотреть онлайн
9.21979, Flic ou voyou
Боевики, Драмы102 мин18+
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Сюжет
После загадочной гибели комиссара жандармерии Ниццы, в город, из Парижа, приезжает инспектор надзорного отдела, чтобы вскрыть коррупцию, царящую среди стражей правопорядка. Но методы его работы заставляют недоумевать, кого он больше напоминает, непринужденный и обольстительный, ловко дейст�вующий кулаками, но не чуждый сердечным порывам.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЖЛРежиссёр
Жорж
Лотнер
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- ЖЖАктриса
Жюли
Жезекель
- ЖЖАктёр
Жорж
Жере
- МЛАктриса
Мари
Лафоре
- ЖБАктёр
Жан-Франсуа
Бальмер
- КБАктёр
Клод
Броссе
- МБАктёр
Мишель
Бон
- ШЖАктёр
Шарль
Жерар
- МГАктёр
Мишель
Галабрю
- ВВАктёр
Венантино
Венантини
- МОСценарист
Мишель
Одиар
- МГСценарист
Мишель
Гризолия
- ЖЭСценарист
Жан
Эрман
- Продюсер
Жан-Поль
Бельмондо
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- АЧАктриса дубляжа
Алена
Чухрай
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Курилов
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ПБХудожница
Полетт
Брейл
- АДОператор
Анри
Декаэ
- ФСКомпозитор
Филипп
Сард