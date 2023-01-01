Кто есть кто?
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Кто есть кто?

Кто есть кто? (фильм, 1979) смотреть онлайн

9.21979, Flic ou voyou
Боевики, Драмы102 мин18+

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Сюжет

После загадочной гибели комиссара жандармерии Ниццы, в город, из Парижа, приезжает инспектор надзорного отдела, чтобы вскрыть коррупцию, царящую среди стражей правопорядка. Но методы его работы заставляют недоумевать, кого он больше напоминает, непринужденный и обольстительный, ловко действующий кулаками, но не чуждый сердечным порывам.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто есть кто?»

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