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Крякнутые каникулы

Крякнутые каникулы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Крякнутые каникулы
Мультфильм, Семейный6+

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О фильме

Перелeтные кряквы из России, решившие провести свой отдых на Гавайях, сбиваются с пути и приземляются на китайский остров, на котором живут утки-мандаринки. Между двумя стаями возникает много смешных и курьeзных ситуаций.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крякнутые каникулы»