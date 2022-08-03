Крякнутые каникулы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Крякнутые каникулы
Мультфильм, Семейный6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Перелeтные кряквы из России, решившие провести свой отдых на Гавайях, сбиваются с пути и приземляются на китайский остров, на котором живут утки-мандаринки. Между двумя стаями возникает много смешных и курьeзных ситуаций.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актёр
Никита
Пресняков
- ВПАктёр
Владимир
Пресняков мл.
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Александр
Головин
- ВКАктёр
Всеволод
Кузнецов
- БТАктёр
Борис
Токарев
- ССАктёр
Станислав
Стрелков
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- МЛАктёр
Михаил
Лукашов
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- ИФСценарист
Иван
Филиппов
- ВЗПродюсер
Всеволод
Зорин
- РАПродюсер
Рубен
Атоян
- ОБПродюсер
Оксана
Бровченко
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- АМКомпозитор
Александр
Маслов