Крутые времена (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Harsh Times
Боевики, Драмы110 мин18+
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Сюжет
Джим Дэвис, вернувшись с войны назад в Лос-Анджелес, хочет устроиться в полицию. Но, встретив старых приятелей, он намерен слегка развлечься. Начав помалу, Джим стартует на полную катушку, напомнив всем крутые времена!
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- ФРАктёр
Фредди
Родригес
- Актриса
�Ева
Лонгория
- ЧФАктёр
Чака
Форман
- ТТАктриса
Тэмми
Трулл
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ММАктёр
Майкл
Монкс
- СБАктриса
Саманта
Бекер
- НГАктёр
Ноэль
Гульеми
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- АСПродюсер
Андреа
Сперлинг
- Продюсер
Кристиан
Бэйл
- ПЭПродюсер
Пол
Энтони Баррерас
- ММХудожница
Мишель
Мичел
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- СМОператор
Стив
Мейсон
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл