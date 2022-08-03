Круклин
Wink
Фильмы
Круклин

Круклин (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Crooklyn
Драма, Комедия109 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие разворачивается в Бруклине в 1970-е. Кэролайн Кармайкл убивается на работе, чтобы прокормить пятерых детей-лоботрясов и мужа-музыканта, увлеченного искусством. Внезапно у женщины обнаруживают тяжелое заболевание, и теперь нерадивые родственники должны заботиться о своей кормилице.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Круклин»