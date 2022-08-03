Круклин (фильм, 1994) смотреть онлайн

Действие разворачивается в Бруклине в 1970-е. Кэролайн Кармайкл убивается на работе, чтобы прокормить пятерых детей-лоботрясов и мужа-музыканта, увлеченного искусством. Внезапно у женщины обнаруживают тяжелое заболевание, и теперь нерадивые родственники должны заботиться о своей кормилице.

