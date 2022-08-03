Круклин (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Crooklyn
Драма, Комедия109 мин12+
О фильме
Действие разворачивается в Бруклине в 1970-е. Кэролайн Кармайкл убивается на работе, чтобы прокормить пятерых детей-лоботрясов и мужа-музыканта, увлеченного искусством. Внезапно у женщины обнаруживают тяжелое заболевание, и теперь нерадивые родственники должны заботиться о своей кормилице.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- Актриса
Элфри
Вудард
- Актёр
Делрой
Линдо
- ДПАктёр
Дэвид
Патрик Келли
- ЗХАктриса
Зельда
Харрис
- КУАктёр
Карлтон
Уильямс
- ШРАктёр
Шариф
Рашид
- ЦВАктёр
Це-Мач
Вашингтон
- КНАктёр
Кристофер
Ноуингс
- ХСАктёр
Хосе
Суньига
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- Сценарист
Спайк
Ли
- СЛСценарист
Синке
Ли
- ЖЛСценарист
Жуа
Ли
- Продюсер
Спайк
Ли
- Продюсер
Джон
Килик
- СЛПродюсер
Синке
Ли
- ЖЛПродюсер
Жуа
Ли
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ТГХудожник
Тед
Гласс
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- АДОператор
Артур
Джафа
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард